Ein Märchen ist jedes Mal ein bisschen neu

Ausdrucksvoll: Renate Nording aus Nikolausdorf erzählte im Kulturbahnhof die Geschichte von „Paddy Ahern“. Foto: Passmann

Von Hans Passmann

Cloppenburg. An der Theke im Kulturbahnhof Cloppenburg werden sicherlich immer wieder von den Gästen Märchen aufgetischt. Am Samstagabend gab es aber dort wahrhafte Märchen zu hören. Unter Leitung des professionellen Märchenerzählers und ehemaligen pädagogischen Direktors der Katholischen Akademie Stapelfeld, Dr. Heinrich Dickerhoff, trafen sich Märchenerzähler aus ganz Deutschland. Allesamt gehören sie der Europäischen Märchengesellschaft an und hatten vor mehreren Jahren in der Stapelfelder Akademie einen zweijährigen Kurs zum Märchenerzähler besucht. Dieser Kurs sollte Lust aufs und Freude am Erzählen machen und dabei anregen, den eigenen Erzählstil zu finden und auszubauen. „Einmal im Jahr gibt es ein Treffen“, so Dr. Dickerhoff. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

