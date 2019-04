Im Museumsdorf darf „rumgezickt“ werden

Kindertraum erfüllt: Ein Lamm kosen war gestern im Museusmdorf erlaubt. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke

Cloppenburg. Wenn Schäfer Matthias Abeln die freie Auswahl hätte, würde er nur noch Ziegen züchten. „Die sind einfach zutraulicher und eher menschenbezogen als Schafe", erzählt der Dwergter. Wie zur Bestätigung krabbelt ein Zicklein mit den Vorderläufen das Gatter im Hof Awick hoch, um neugierig in den Schreibblock zu linsen und am Kugelschreiber zu schnuppern.