„Ohne diese Kinder fehlt der Erde etwas“

Behütet trotz Behinderung? Etwa 90 Prozent aller Kinder mit Down-Syndrom erleben ihre Geburt nicht – unabhängig von dem jetzt diskutierten Bluttest zur Früherkennung. Foto: Carolin Seidel/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Selten hat ein medizinischer Test, der schwangeren Frauen das Risiko einer Fehlgeburt erspart, die Nation so gespalten: Mit dem einfachen Bluttest statt einer Fruchtblasen-Punktion ist Trisomie 21, das Down-Syndrom, risikolos zu diagnostizieren. Doch an die Frage, ob der Test zur Kassenleistung werden soll, ist längst eine heftige ethische Debatte geknüpft worden. Kritiker befürchten, dass dann noch Schwangerschaften abgegbrochen werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.