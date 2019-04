„Europa als Ort des Friedens stärken“

Im Gespräch: Serap Güler besuchte gestern die Integrationslotsen und tauscht sich mit Politikern vor Ort aus. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Ich finde sie gut. Man kann die Arbeit gar nicht hoch genug schätzen“, erklärte Serap Güler (CDU) gestern bei den Integrationslotsen. Die Staatssekretärin im nordrheinwestfälischen Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration war auf Einladung des CDU-Kreisverbandes zu Gast. Auch das Thema Europa beschäftigt Güler: „Ich habe keine Angst, aber schon eine gewisse Sorge.“ Populismus und Radikalität seien im Vormarsch und bekommen immer mehr Aufmerksamkeit. „Es liegt an uns, Europa als Ort des Friedens und der Freiheit zu stärken.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

