Freie Fahrt auf der Bahnhofstraße

Freie Fahrt: Die Bahnhofstraße ist zwischen Hagenstraße und Eisenbahnstraße für den Autoverkehr freigegeben.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Freie Fahrt für Autofahrer an der Bahnhofstraße: Die Bauarbeiten dort sind abgeschlossen, seit dieser Woche ist die Verbindung zwischen Hagenstraße und Eisenbahnstraße wieder freigegeben. Gesperrt hingegen ist seit dieser Woche ein Teil der Osterstraße in Richtung Bethen. Hintergrund sind notwendige Sanierungsarbeiten an der Regenwasserkanalisationsanlage. Autofahrer, die aus Richtung der Innenstadt kommen, müssen an der Kreuzung zur Hagenstraße nach rechts abbiegen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

