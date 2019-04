Statt Ferien: Nur noch kurz die Welt retten

Lehrerin zieht mit Wohnwagen zur Demo

Packen mit Kunst und „Krümel“, dem Terrier: Sabine Thie-Olliges vor der Abfahrt zu „Fridays for Future“. Einige ihrer Schüler wollen mit dem Zug nach Oldenburg kommen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Ihr Mann kocht gerade das Abendessen, ihre Tochter spielt im Wohnzimmer, als Sabine Thie-Olliges (42) draußen den Wohnwagen packt. Statt in die Ferien fährt die Lehrerin der Anne-Frank-Oberschule heute zur Demo „Fridays for Future“ in Oldenburg. Die Cloppenburgerin bietet zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Schlossplatz einen Workshop an. Kinder können ihre ­Ideen zur Rettung der Welt auf Papier oder Schilder malen. „Jeder Mensch kann und muss bei sich selbst anfangen“, sagt Thie-Olliges. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

