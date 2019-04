Jugendlicher greift mit Pfefferspray an

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Nachdem ein Jugendlicher auf seinen Pkw geschlagen hatte, wollte ein 23-Jähriger den Jungen zur Rede stellen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 20 Uhr. Der junge Autofahrer war an einer Gruppe Jugendlicher am Stadtpark vorbeigefahren.



Nach dem Schlag stoppte er seinen Wagen, stieg aus und ging auf die Gruppe zu. Der Jugendliche setzte unvermittelt Pfefferspray ein, anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter soll zwischen 15 und 18 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Er soll eine Schirmmütze sowie eine Jogginghose getragen haben. Der Cloppenburger erlitt Augenschmerzen.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

