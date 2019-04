„Junkie“ bringt Beute zurück

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Er hatte die Beute zurückgebracht. Trotzdem muss ein 36 Jahre alter Mann aus Cloppenburg für elf Monate ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes in Cloppenburg ist am Mittwoch vor dem Oldenburger Landgericht rechtskräftig geworden. Der Angeklagte ist erheblich und einschlägig vorbestraft. Erst drei Monate vor den Taten, die jetzt verhandelt wurden, war er aus der Haft entlassen worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

10.04.2019 | MSC-Saisonstart mit doppeltem Einsatz