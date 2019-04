MSC-Saisonstart mit doppeltem Einsatz

Speedway: Der Paar-Meisterschaft am Samstag folgt am Sonntag der Start in die Team-Cup-Saison

Saisonstart: Lukas Fienhage (vorn) hofft mit den MSC Cloppenburg Fighters auf ein erfolgreiches Wochenende. Foto: Daniel Sievers Cloppenburg (mt). Nach einer erfolgreichen Saison 2018 und gleich zwei eingefahrenen Titeln im deutschen Paar-Cup sowie dem deutschen Team-Cup, beginnt die neue Saison der Cloppenburg Fighters gleich mit einem Paukenschlag. Am kommenden Samstag ab 18 Uhr will das Team des MSC Cloppenburg den Titel im Paar-Cup unbedingt verteidigen und am Sonntag ab 13.30 Uhr startet das erste Rennen der diesjährigen Team-Cup-Saison in der MSC Arena.

