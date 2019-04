Feldkamp bricht mit „Strahlemann“

Neuer Anlauf in der Jugendförderung: Zum Vorstand von „Pfiffikus“ gehören (von links) Heidjer Schwegmann, Franz Wessendorf, Dorothee Ahrens, Herbert Feldkmap und Clemens gr. Macke. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Strahlemann-Stiftung hat ihren Mitgründer und Namensgeber verloren. Der Goldschmied Herbert Feldkamp aus Cloppenburg hat die in Heppenheim (Hessen) ansässige Organisation nach einem heftigen Eklat um die Führungsstruktur und den Einsatz der Stiftungsmittel verlassen. Der Erfinder der Symbolfigur „Strahlemann“ gründete am Dienstagabend zusammen mit Unterstützern aus seiner Heimatregion einen neuen Verein mit unveränderter Zielsetzung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.