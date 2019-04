Umfrage: Radfahrer fühlen sich nicht sicher

estern Vormittag in Cloppenburg: Der Radfahrer links fährt auf der falschen Straßenseite, das Auto und der Pkw fahren über den Radfahrstreifen. Der Radfahrer rechts traut sich wohl nicht mehr auf die Straße und nutzt stattdessen den Fußgängerweg. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Fahrradfahren bedeutet Stress, zumindest sehen das die Radfahrer aus Cloppenburg so. Dies ist das Ergebnis der aktuellen Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs. In der Kategorie der Städte mit 20000 bis 50000 Einwohnern belegt die Kreisstadt Platz 209 von 311. An der Umfrage beteiligten sich 308 Cloppenburger, die Gesamtbewertung im Schulnotensystem liegt bei 4,1. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.