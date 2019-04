Soestebad soll Ende April wieder öffnen

Foto: Kreke

Cloppenburg (her). Die erneuten Sanierungsarbeiten am Soestebad in Cloppenburg sind offenbar nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet. Wie die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mitteilte, „können die Reparaturarbeiten bis Ende April abgeschlossen werden, sofern alle bestellten Ersatzteile planmäßig geliefert und verbaut werden“. Zurzeit liege man im Zeitplan.



Im Anschluss werde das Bad wieder in den Probebetrieb genommen und anschließend durch das Gesundheitsamt beprobt. Wie berichtet, war es Ende März zu einem erneuten Wasserschaden in dem seit Monaten geschlossenen Bad gekommen.

