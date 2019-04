Nacktfoto einer 18-Jährigen veröffentlicht

Sechs Monate auf Bewährung für 28-Jährigen

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma) Wegen versuchter Nötigung in zwei Fällen und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Veröffentlichung von Intim-Fotos hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 28 Jahre alten Mann aus Nürnberg zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

