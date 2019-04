Sechs Bands spielen in sechs Kneipen

Cloppenburger Kneipennacht am Samstag, 27. April, ab 21 Uhr

Indierock: Das Osnabrücker Quartett „Caught Ind!e Act“ spielt bei der Kneipennacht im Bahnhof.Foto: Igor Essling

Cloppenburg (mt). Sechs Bands in sechs Kneipen: Wieder einmal laden die Jazz- und Bluesfreunde am Samstag, 27. April, zu Konzerten ein. Die Besucher zahlen an diesem Abend einmal Eintritt und können ab 21 Uhr zwischen sechs Lokalen hin- und herpendeln. Die Tickets gibt es (nur) an der Abendkasse für zehn Euro pro Person in allen teilnehmenden Lokalen. Das Musikprogramm ist mal wieder bunt gemischt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.