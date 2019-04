Musiker holen Lebensgefühl der 20er zurück

Feuerwehrkapelle brennt „Klangfeuer“ ab

Weg vom steifen Uniformrock: Bei ihrem Klangfeuer-Konzert in der Stadthalle Cloppenburg überzeugte die Feuerwehrkapelle Cloppenburg nicht nur musikalisch sondern hatte auch kleidungsmäßig eine Menge zu bieten. Fotos: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Volles Haus, und das bei bestem Frühlingswetter: „Eine wunderschöne Kulisse, toll dass Sie alle bei uns sind“, hatte Vorstandsmitglied Frank Willenberg bei der Begrüßung gesagt. Aber irgendwie war alles anders als gewohnt. Statt dunkelblauer Uniformkleidung trugen die Musikerinnen paillettenbesetzte Cocktailkleider und Federn im Haar, die Herren traten in weißen Hemden mit Fliege und Hosenträgern auf, während Dirigent Torsten Ellmann im Frack kam. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

