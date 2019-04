Gärtner musizierte in Hypnose auf Stuhl

Schauplatz der Soiree: eine Postkarte des Hotels Berghoff Quelle: Archiv Stadtgeschichte Cloppenburg



Von Ingrid Kruse und Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Suggestionist brachte beste Referenzen mit. Als E. Mielke in Cloppenburg auftreten sollte, vermeldete der Vorläufer der MT direkt neben einer Ausstellung der Essener Geflügelzüchter die Kunde von seinem großstädtischen Erfolg in Bremen. „Er machte mit ihnen, was er wollte“, berichtete der Auto vorab am 16. Oktober 1903: „Die vielseitigen Experimente waren nicht nur durch die Vorführungen interessant, sondern auch im hohen Grade scherzhaft.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

