Unbekannte brechen Geldautomat auf

Cloppenburg (her). Zwischen Sonntag, 11.15 Uhr, und Montag, 6.05 Uhr sind bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt an der Memelstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter anschließend einen dortigen Geldautomaten gewaltsam aufgebrochen. Die Diebe erbeuteten eine unbekannte Menge Bargeld und flüchteten anschließend vom Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

