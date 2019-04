Auto-Frühling lockt tausende Besucher

Fast kein Durchkommen mehr: Tausende Besucher schlenderten am Sonntagnachmittag durch die Fußgängerzone. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Knapp 20 Grad und Sonne satt: Ein perfekter Tag für die Organisatoren der Autoausstellung „Formel C“ in der Cloppenburger Innenstadt. Verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag lockten die Angebote am Nachmittag mehrere tausend Besucher in die Fußgängerzone. Neben den Autohäusern, die unter anderem ihre neuen Modelle präsentierten, beteiligten sich auch Vereine und Projekte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.