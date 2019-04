Fünf Täter greifen Jungen (16) an

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Schwer verletzt wurde ein 16-Jähriger aus Cloppenburg in der Nacht zu Sonntag in der Lange Straße. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Jugendliche gegen 2.20 Uhr von fünf Unbekannten angegriffen und zusammengeschlagen. Die Täter entkamen unerkannt, die Ermittlungen dauern an.



Bereits in der Nacht zu Samstag kam es zu einer Auseinandersetzung vor einer Disktohek am Industriezubringer. Gegen 5.15 Uhr wollte eine 18-jährige Cloppenburgerin in ein Taxi einsteigen. Dabei wurde sie von einem Mann aus dem Fahrzeug gezogen und zu Boden geschubst. Ein 19-Jähriger wollte der jungen Frau helfen, doch mehrere Personen rissen ihn ebenfalls zu Boden. Dort traten die Täter mehrfach auf den Cloppenburger ein. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit einem Auto. Beide Opfer wurden leicht verletzt.



Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es gegen 4.30 Uhr in einer Diskothek in der Bahnhofstraße. Dabei zog sich ein 35-jähriger Cloppenburger leichte Verletzungen zu. Eine 27-jährige Cloppenburgerin ging dazwischen und wurde ebenfalls durch einen Schlag verletzt. Der bislang unbekannte Täter ist etwa 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur. Hinweise jeweils an die Polizei unter Tel. 04471/18600.