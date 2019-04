Mehrere Kandidaten melden sich

Suche nach möglichen Mitgliedern für das Jugendparlament in der Schlussphase

Symbolfoto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Noch bis Montag können sich Zwölf- bis 21-Jährige als Kandidat/-in für das Cloppenburger Jugendparlament aufstellen lassen. Nötig sind dafür 20 Unterschriften von Unterstützern und der Wohnsitz seit mindestens sechs Monaten in Cloppenburg. Die Kandidatenbögen können bis zum 8. April um 8 Uhr bei der Stadtverwaltung abgegeben werden. Gewählt werden soll gemeinsam mit der Europawahl am 26. Mai, laut Satzung müssen mindestens 28 Kandidaten zur Wahl stehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.