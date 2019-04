Wübbenhorst gibt Hoffnung nicht auf

Möchte mal wieder treffen: Der Cloppenburger Stürmer Derrick Ampofo (links) hofft im Spiel gegen Wunstorf auf sein drittes Saisontor. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Von sieben auf acht Zähler ist der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz für die Oberliga-Fußballer des BV Cloppenburg am vergangenen Wochenende angewachsen. Doch die Trainerin Imke Wübbenhorst hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch längst nicht aufgegeben. „Ich glaube weiter daran, auch wenn ich die Tabelle natürlich lesen kann“, sagt sie. Die 30-Jährige weiß, dass ein Sieg gegen den 1. FC Wunstorf, der am Sonntag von 15 Uhr an im Stadion an der Friesoyther Straße gastiert, fast schon Pflicht ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

