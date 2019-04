Bestattung im Wald: Politiker prüfen Chancen

Vier Fraktionen wollen Möglichkeit prüfen

Bestattungswald: Vier Cloppenburger Fraktionen möchten die Möglichkeiten in der Kreisstadt prüfen lassen. Foto: Britta Pedersen/dpa

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Wir möchten das Thema Bestattungswald einfach in die Öffentlichkeit bringen“, erklärte Jutta Klaus von der UWG gestern bei einem Pressegespräch. Die Unabhängigen im Rat der Stadt Cloppenburg haben hierzu gemeinsam mit SPD, Grünen und Sozialliberales Cloppenburg einen Antrag gestellt. Demnach soll die Einrichtung eines Bestattungswaldes im Stadtgebiet befürwortet werden. Zudem soll die Verwaltung eine öffentliche Informationsveranstaltung auf den Weg bringen und Bürger, Politik, Verwaltung und Kirchen dazu einladen. Auch Vertreter von Unternehmen und Vereinen, die solch ein Konzept anbieten, sollen dort Möglichkeiten vorstellen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

04.04.2019 | Cloppenburger freut sich über „Gloria Award“