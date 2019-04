Cloppenburger freut sich über „Gloria Award“

Preisverleihung: Der gebürtige Cloppenburger Christoph Wendt (links) mit Laudatorin Bettina Zimmermann und seinem Partner Michael Gebhardt. Foto: Andreas Rentz/Getty Images für Kosmetik international Verlag

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Die Aufregung war groß bei Christoph Wendt während der Gala zum „Gloria Award“, schnell schwappte die Nervosität aber in pure Freude über. Der gebürtige Cloppenburger wurde mit dem deutschen Kosmetikpreis in der Kategorie „Unternehmensgründung“ ausgezeichnet. Wendt betreibt mit seinem Partner Michael Gebhardt in Münster ein Kosmetikstudio nur für Männer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.