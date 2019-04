Suche nach Huhn bringt Charakter ans Licht

Grandioser Auftritt: Carsten Frank schafft eine Gemeinschaftsaktion auf der Suche nach dem Huhn.Foto: Martin Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Leute mit Handicap können was: Diesen Beweis hat der an einer manischen Depression erkrankte Carsten Frank beim Improvisationstheater „Frei Schnauze“ im fast voll besetzten Kulturbahnhof angetreten. Im Inklusionsprojekt „KunstBurg“ unter der Koordination von Margaretha Gortay brachten Schülerinnen und Schüler der Liebfrauenschule gemeinsam mit gehandicapten Menschen ein Stück auf die Bühne, das zum herzhaften Lachen, aber auch zum Nachdenken anregte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.