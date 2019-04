Barzahlungen sind (noch) am schnellsten

Münzen werden verbannt: Im Blumengeschäft von Rick Schouten gibt es künftig keine Ein- und Zwei-Cent-Stücke mehr. Es wird auf- und abgerundet. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. An der Kasse wird jetzt auf- und abgerundet: Das Blumengeschäft Schouten verzichtet künftig auf die Ein- und Zwei-Cent-Münzen. „In den Niederlanden wird das schon seit 30 Jahren so gemacht. Wir versuchen das nun auch“, sagt Mitinhaber Rick Schouten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

