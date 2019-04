Witze kommen stets auf Rasenhöhe

Kein Foul: Mit einem Mix aus tragikomischen Fußballtexten, Geschichten und Filmausschnitten präsentierten die beiden Sportredakteure der Zeitschrift „11 Freunde“, Philipp Köster (links) und Jens Kirschneck, einem amüsanten rund um den Fußball. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Fußball – die schönste Nebensache der Welt. Nicht nur auf den Fußballplätzen, wo spannende Spiele verfolgt werden können, sondern auch in der Cloppenburger Stadthalle, in der über 300 Fußballfans nicht unbedingt eine bierernste Betrachtung des deutschen Fußballs verfolgten. Mit dem etwas anderen Blick auf den Fußball berichteten die beiden Sportredakteure und bekennenden Fußballfanatiker Philipp Köster und Jens Kirschneck mit ihrem Programm „11 Freunde" einen eher auf Humor ausgelegten Abend.