„Amazing“ greift Namen des Hospizes auf

Chor singt im Lokschuppen zu Gunsten von „wanderlicht“

Stellten sich in den Dienst einer guten Sache: Mit den Erlösen aus ihrem Benefizkonzert in Höhe von 2346 Euro unterstützt der Emsteker Chor „Amazing“ das Hospiz „wanderlicht“.

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Ein rundherum begeisterndes und höchst emotionales Benefizkonzert hat der Emsteker Chor „Amazing“ im Kulturbahnhof zugunsten des Hospizes „wanderlicht“ geboten. Die 21 Sängerinnen auf der Bühne schafften es binnen Sekunden, die Herzen des Publikums mit ihren sanften, teilweise zarten Stimmen zu erobern. Eindrucksvoll die Musikauswahl, bei der der Chor das Thema Wanderlicht in den Mittelpunkt stellte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

