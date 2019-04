16-Jähriger geht auf Polizisten los

Foto: Thomas Vorwerk

Cloppenburg (her). Widerstand gegen die Polizei: Am Freitag wurde der Polizei eine Gruppe Jugendlicher bei einer Schule an der Bahnhofstraße gemeldet. Demnach verschmutzten die 15- bis 23-Jährigen das Gelände und tranken Alkohol.



Als die Beamten dort eintrafen, waren acht Jugendliche vor Ort. Bei einem 16-jährigen Cloppenburger ergab sich der Verdacht, dass er Drogen besitzen könnte. Aus diesem Grund sollte er genauer kontrolliert werden. Hierbei schlug er in Richtung eines Polizisten, ohne diesen zu treffen. Da er auch weiterhin aggressiv blieb, fixierten ihn die Beamten und brachten ihn rüber zur Dienststelle.



Bei der Kontrolle stellten sie einen Atemalkoholwert von 0,73 Promille fest. Außerdem bestand der Verdacht, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben könnte. Daher wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde der 16-Jährige an seine Eltern übergeben. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

