Wiegmann drängt zu intensivem Spiel

Gelungenes Konzert: Klarinettistin Ramona Katzenberger studiert zurzeit an der Musikhochschule in Lübeck. Foto: Heidkamp

Von Thomas Lipski



Cloppenburg. Werke der deutschen Romantik haben die Hauptrolle beim Konzert der Kammersinfonie Oldenburg im Clemens-August-Gymnasium in Cloppenburg gespielt. Zu Beginn erklang unter der Leitung von Olaf Wiegmann die „Konzert-Ouvertüre im ernsten Stil von Louis Spohr“. Während Instrumentation und Form noch ganz der Wiener Klassik verpflichtet waren, befand sich die Harmonik unter Bevorzugung dunkler Farben bereits in der Romantik. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.