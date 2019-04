Cloppenburg feiert Frühling der Kulturen

Abschluss: Ein farbenfrohes Bild boten Teilnehmer und Organisatoren beim gemeinsamen Tanz in der Stadthalle, bei dem auch Cloppenburgs stellvertretender Bürgermeister Lothar Bothe (Bildmitte mit Krawatte) eine gute Figur abgab. Foto: Landwehr

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Veronika, der Lenz ist da“ und „Mein kleiner grüner Kaktus“: Was einst die Comedian Harmonists voller Inbrunst sangen, bildete vor mehr als 300 Gästen den Auftakt des „Nouruz-Fest“ in der Cloppenburger Stadthalle. Eigentlich ein Novum, gehört das Fest doch zu einem der ältesten Familienfeste der Menschheitsgeschichte, bei dem normalerweise eher arabische Klänge zu hören sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.