Georgier reist eigens zum Klauen an

Symbolbild: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann



Cloppenburg. Wegen Diebstahls von Zigaretten hat das Cloppenburger Amtsgericht gestern einen 28 Jahre alten Mann aus Georgien zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte hatte in einem Cloppenburger Verbrauchermarkt große Mengen Zigaretten gestohlen. Das war nicht das erste Mal, dass der Angeklagte derartige Taten begeht. Er soll eigens für die Diebstähle aus Georgien anreisen. Nichts kann ihn offenkundig abhalten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

