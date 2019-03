Mann berührt Mädchen (9) unsittlich

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mt). Ein neunjähriges Mädchen ist in Cloppenburg von einem Mann sexuell belästigt worden. Der mutmaßliche Täter konnte ermittelt werden. Er befindet sich zurzeit in einer psychiatrischen Klinik, teilt die Polizei mit.



Die Tat hat sich bereits am vergangen Sonntag gegen 13.30 Uhr ereignet. Der Mann hatte sich beim Sportplatz im Sternbusch dem Mädchen in den Weg gestellt und berührte es unsittlich. Das Kind konnte flüchten und nach Hause laufen. Die Mutter verständigte sofort die Polizei. Weil das Mädchen den Täter gut beschreiben konnte, geriet ein bereits amtsbekannter Cloppenburger in den Fokus der Ermittlungen. Wenig später nahmendie Beamten den 27-jährigen Cloppenburger vorläufig fest.



Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte einen Antrag auf vorläufige Unterbringung des Tatverdächtigen, da der Verdacht bestand, dass er zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig war. Das Amtsgericht Cloppenburg folgte dem Antrag. Der 27jährige befindet sich inzwischen in einer Fachklinik.

