„Löffelliste“ treibt Professorin ins Atelier

Kryptischer Titel: Brigitte Witzer bei der Arbeit an ihrem „Gesang in Magenta“. Foto: Tim Borkenhagen

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Wer sicher ist, alles erreicht zu haben, was möglich ist, wird keine neuen Möglichkeiten mehr entdecken. Brigitte Witzer (60) aus Berlin verlässt diese Komfortzone gerade: Die Professorin schreibt Bücher über gute Personalführung, arbeitete in Konzernvorständen und berät als Executive Coach die Top-Manager der Dax-Unternehmen, wenn persönliche und beruflichen Herausforderungen anstehen. Jetzt stellt sich Witzer in Cloppenburg selbst auf die Probe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

