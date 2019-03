Kinder lernen beim Müll sammeln

Zwölf Schulen und fünf Kindertagesstätten beteiligen sich am Aktionstag „Putz(t)munter“

Mit Spaß dabei: Zahlreiche Schüler aus dem Stadtgebiet haben am Freitagvormittag ihre Schulhöfe und die Straßen drumherum sauber gemacht.Foto: Maya Bürger

Von Maya Bürger und Oliver Hermes



Cloppenburg. Dass Müllsammeln auch Spaß machen kann, haben gestern zahlreiche Schüler und Kindergartenkinder aus dem Stadtgebiet gezeigt. Die Kleinen beteiligten sich am 4. Cloppenburg Aktionstag „putz(t)munter“. Die Auftaktveranstaltung fand an der Albert-Schweizer Schulestatt. Zum Putzen wird seit 2015 animiert, viele Cloppenburger nehmen jedes Jahr am Projekt teil. Den Anfang machten wie gewohnt die Schulen und Kindertagesstätten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.