Stadt ehrt sportliche Aushängeschilder

Aushängschilder: Die Stadt Cloppenburg hat ihre erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler der vergangenen Jahre für herausragende Leistungen in Einzel- und Mannschaftswettkämpfen ausgezeichnet. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Ratssaal überreichte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese Urkunden und Geschenke. Foto: Andreas Heidkamp



Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Sie schwitzen, trainieren hart, treten in Wettbewerben an und vor allem: Sie sammeln dabei Erfolge. Nun würdigte die Stadt Cloppenburg nach sieben Jahren, erstmals im großen Ratssaal, 32 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus acht verschiedenen Sportarten, die während der letzten drei Jahre auf nationaler als auch auf internationaler Ebene erfolgreich waren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

