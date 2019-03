Bund finanziert Bühne und Film zur Disco

Mit der Mode der 70er: Silvia Breher (rechts) überbrachte Julia Schulte to Bühne offziell die Förderzusage. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Land-Disko „Zum Sonnenstein“ ist reif für einen Film: Über den lokalen „Tanztempel“, der im Museumsdorf gerade neu enTsteht, wird das Museum eine Video-Doku schneiden, die auch die Bands und ihre Fans nicht ausspart. Hinzu kommt eine Bühne an der ehemaligen Tanzfläche. Denn im „Sonnenstein“ sind einst Peter Maffay und die Rattles aufgetreten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

