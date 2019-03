Bahnhof ist zum Aushängeschild geworden

Blick zurück in die Baustelle: Wo der Wartesaal war, drängen jetzt immer mehr Veranstalter in den Theatersaal. Foto: Kreke/Archiv

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Im Kulturbahnhof Cloppenburg wird's allmählich eng: Das kulturelle Aushängeschild der Stadt hat sich so gut entwickelt, dass die Zahl der Aufführungen, Konzerte und Lesungen im vergangenen Jahr von 117 auf 169 gestiegen ist. Wegen der starken Nachfrage der Veranstalter hat der Dachverband der kulturellen Vereine inzwischen die „Notbremse" gezogen: Reservierungen sind „nur noch" zwei Jahr im Voraus möglich.