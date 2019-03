Kosmetikpreis: Cloppenburger fiebert mit

Christoph Wendt mit Studio nominiert

Christoph Wendt. © Henning von Rochow/KOSMETIK international

Cloppenburg (mt). Über eine Nominerung für den Deutschen Kosmetikpreis freut sich Christoph Wendt. Der gebürtige Cloppenburger betreibt gemeinsam mit seinem Partner Michael Gebhardt das Kosmetikstudio „Prachtburschen" in Münster. Zielgruppe sind ausschließlich Männer. „Ich habe noch keinen Tag bereut, das Geschäft läuft gut und unsere Kunden halten uns die Treue", sagt Wendt.