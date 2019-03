„In letzter Phase passiert viel“

Großes Interesse: Hunderte von Besuchern informierten sich beim „Tag der offenen Tür“ im Hospiz „Wanderlicht“. Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Wenn der Tod plötzlich zum Thema wird – Sterbenskranke Menschen verbringen im Hospiz „Wanderlicht“ ihre letzten Tage und Wochen in einem angenehmen Umfeld: Wie die Einrichtung arbeitet, erfuhren Besucher beim „Tag der offenen Tür“, bei dem Hunderte am Wochenende in das neue Gebäude strömten und sich über das Hospiz und die Arbeit mit schwerstkranken Menschen informierten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

24.03.2019 | „Mamma Mia, was für eine Tribute-Show“