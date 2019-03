„Mamma Mia, was für eine Tribute-Show“

Stimmung pur: Evelyn Lorenz als Annifrid (links), Sebastian Gurgel als Björn Ulvaeus und Mia Löfgren als Agnetha (rechts) brachten mit „A Tribute to Abba – The Music Show“ das Lebensgefühl der schwedischen Kultband perfekt auf die Bühne.Andreas Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Mamma Mia, was für eine Show“, meinten rund 800 begeisterte Fans, die in der Cloppenburger Stadthalle bei der „A Tribute to Abba – The Music-Show“ ausgelassen tanzten, sangen und feierten. Punkt 20 Uhr startete der Abba-Express bei seiner musikalischen Fahrt durch die Hitgeschichte der schwedischen Kultband. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

