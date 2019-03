Packend und ein bisschen verrückt: Der Autor Josef F. Mehrings (Zweiter von links) stellte im Kulturbahnhof seinen Roman „Niemand hat die Absicht...“ vor. Die Lesung hielt der Schauspieler Jo Schmitt (am Mikrofon), links Verleger Alfred Büngen aus Vechta.Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Eine Lesung kann trocken und humorlos sein, bei der die Zuhörer hinterher froh sind, dass sie vorüber ist. Zweifellos nicht in diese Kategorie gehörte die Lesung des Schriftstellers Josef. F. Mehrings, der im Kulturbahnhof seinen Roman „Niemand hat die Absicht“ vorstellte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.