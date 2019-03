Alte Buden sollen Markt auffrischen

Erste Ideen für den Mariä-Geburtsmarkt

Hoch hinaus: Ein Riesenrad kommt zum nächsten Markt schon. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Niedergang des Mariä-Geburtsmarktes in Cloppenburg soll durch historische Fahrgeschäfte und einen Rückgriff auf die Geschichte der Volksfeste gestoppt werden. Diese Idee haben die Ratsherren Olaf Vocks und Andreas Borchers aus einer Arbeitsgruppe zur Belebung der Cloppenburger Märkte jetzt an die Politik herangetragen. Im Marktausschuss des Stadtrates schlugen die Sprecher am Donnerstagabend vor, ab 2020 einen „nostalgischen“ Abschnitt zu schaffen. Mehr dazu sowie einen Kommentar lesen Sie in der Ausgabe vom 23. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

22.03.2019 | Adem Ortac geht in Revision