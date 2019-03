Frank Tönnies: „So ist das keine Werbung“

„Wir kämpfen um die Anerkennung und Wertschätzung für Freiwilligendienste“, sagt Frank Tönnies, Geschäftsführer Katholische Freiwilligendienste im Oldenburger Land. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Auf Verwunderung stößt ein Antrag der SPD-Fraktion im Cloppenburger Schulausschuss bei Frank Tönnies, Geschäftsführer der Katholischen Freiwilligendienste im Oldenburger Land. Wie berichtet, möchten die Sozialdemokraten den Bedarf prüfen lassen, ob und wie Freiwilligendienstleistende im Ganztagsbereich von Schulen eingesetzt werden können. Die veranschlagten 37000 Euro an Personalkosten hält die SPD für „eine hohe Summe für einen recht geringen Nutzen.“ „Wir kämpfen um die Anerkennung und Wertschätzung für Freiwilligendienste. So ist das dann keine Werbung dafür“, sagt Tönnies. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.