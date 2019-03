Adem Ortac geht in Revision

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (ma). Revision gegen das Urteil wegen Betruges in mehreren Fällen, Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen ein vorläufig verhängtes Berufsverbot hat der Cloppenburger Rechtsanwalt Adem Ortac eingelegt. Er war vom Oldenburger Landgericht zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden (MT berichtete). Selbst in Juristenkreisen war das Urteil als äußerst milde eingestuft worden. Trotzdem will Ortac es nicht akzeptieren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

