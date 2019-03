Abriss schafft neues Bauland in Staatsforsten

Investoren planen rund 26 Wohnungen

Von Hubert Kreke



Staatsforsten. Der seit Jahren beklagte Mangel an Bauland in Staatsforsten könnte mit dem Abriss des verfallenen Futtermittelwerks an der Bahnlinie bald gemildert werden. Im Auftrag einer Investorengruppe hat Stadtplaner Thomas Weinert aus Norden am Mittwochabend dem Planungsausschuss des Stadtrates erste Entwürfe für ein neues Wohngebiet auf der rund 1,7 Hektar großen Fabrikbrache vorgestellt.