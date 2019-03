Abschiebung droht: „Ich war schockiert“

Furkan Sancak ist sauer auf den Landkreis

Furkan Sancak. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. In Deutschland geboren und aufgewachsen, steht Furkan Sancak nun vor einer Abschiebung. Bei der Geburt in Berlin erhielt er die türkische Staatsbürgerschaft wie sein Vater. „Der Pass war für mich immer nur ein Stück Papier, mit dem ich reisen kann“, erzählt der 28-Jährige aus Cloppenburg. Er habe sich um die Staatsbürgerschaft nie Gedanken gemacht: „Ich bin Deutscher“. Nach der Schule und Ausbildung hat er bis 2015 in Berlin gelebt und gearbeitet. Anschließend reiste er in die Türkei zu seinem Vater, der inzwischen von der Mutter getrennt lebte. Er wollte ihn für ein halbes Jahr beruflich unterstützen, doch daraus wurden zwei Jahre. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.