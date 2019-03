Dr. Klaus: Eine Vision wurde Wirklichkeit

Hospiz „wanderlicht“ am Mittwoch eröffnet

Schlüsselübergabe: (von links) Norbert Moormann vom Hospizdienst, die Architekten Werner Jansen und Andrea Geister-Herbolzheimer, Franz-Josef Schewe von der Kleebaum-Stiftung, wanderlicht-Geschäftsführerin Heike Büssing und Dr. Aloys Klaus (Kleebaum-Stiftung). Foto: Hermes

Von Julius Höffmann



Cloppenburg. Das neue stationäre Hospiz „ist der Ausdruck der Humanität einer Gesellschaft“: Festredner Prof. Dr. Giovanni Maio lobte am Mittwoch nicht nur das herausragende Engagement der ehrenamtlichen und professionellen Kräfte, sondern auch die beispielhafte Unterstützung einer ganzen Region. Zuvor hatte Dr. Aloys Klaus als Vorsitzender der Kleebaum-Stiftung und Mit-Initiator die Anwesenden zur offiziellen Eröffnung des Hospiz „wanderlicht“ begrüßt. „Liebe Wanderlichter, eine Vision ist Wirklichkeit geworden“, brachte er es mit einer Mischung aus Freude und Erleichterung auf den Punkt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

20.03.2019 | Kinder forsten Klugewald auf