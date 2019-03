Kinder forsten Klugewald auf

Ortsverein beteiligt Grundschule und Kindergarten an Pflanzaktion

Hand in Hand am Waldesrand: Der Ortsverein und die Kinder forsteten gemeinsam auf. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Klasse 2 A der Grundschule und der Kindergarten setzten gestern die letzten Buchen, Linden und Ahorn in die vorgegrabenen Pflanzlöcher. „Ihr helft mit, dass das wieder ein schöner Wald wird“, meinte der Vorsitzende Ansgar Meyer zu den jungen Gast-Förstern. Der echte Förster kam auch: Josef Meyer-Rohen erklärte den Kindern, wie tief die Wurzeln eingegraben werden müssen, damit die Setzlinge nicht im Sommer vertrocknen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

