Beratung: In Würde zurückkehren

Cloppenburg. Geplatzte Träume, nicht gefragte Fähigkeiten oder der kulturelle Unterschied: Für viele Flüchtlinge gibt es verschiedene Gründe für eine Rückkehr in ihr Heimatland. Dazu bieten die Integrationslotsen unter dem Motto „Versöhnte Heimat“ ab sofort eine entsprechende Beratung an. „Viele der Menschen sind zwar physisch angekommen, aber nicht psychisch“, erklärt die Vorsitzende, Mina Amiry. Die Verantwortlichen wollen informieren und nachhaltig begleiten. „Wir beraten nur, wir überzeugen nicht“, so Amiry weiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

