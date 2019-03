Soestebad: Wiedereröffnung wird verschoben

Foto: Kreke

Cloppenburg (mt). Wiedereröffnung verschoben: Die Besucher des Soestebades müssen sich weiter gedulden. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, werde die Sanierung wegen Durchfeuchtungen an einigen Gebäudewänden noch weitere Wochen in Anspruch nehmen. „Wir stehen kurz vor dem Abschluss der letzten Arbeiten und da ist eine solche Entwicklung natürlich äußerst ärgerlich. Es nützt aber niemanden, wenn jetzt nicht alle Sanierungserfordernisse abgearbeitet werden“, betont Betriebsleiter Kai Sudowe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.